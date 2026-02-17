48 latek, który usłyszał zarzuty za rzucenie butelką w pracownika Korony stracił pracę. Był zatrudniony w Miejskim Urzędzie Pracy

Przypomnijmy. Wczoraj 48 latek usłyszał zarzuty w radomskiej prokuratury. Jako środek zapobiegawczy prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji – mężczyzna ma się stawiać na komisariacie. Agresywny kibic Radomiaka otrzymał też zakaz udziału w imprezach masowych o charakterze sportowym. Nie może się również zbliżać do miejsc, w których takie imprezy się odbywają, na odległość mniejszą niż 100 metrów.

Jednak to nie koniec konsekwencji. Bo dziś komunikat w jego sprawie wydał Miejski Urząd Pracy w Radomiu:

W związku z incydentem podczas meczu Radomiaka Radom i Korony Kielce w Radomiu informujemy, że osoba, której dotyczy sprawa, nie jest już pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.

Winda spadła z seniorem do maszynowni

Po meczu ukarany został także 56latek, który wbiegł na murawę. Mieszkaniec pow. radomskiego został wyprowadzony poza boisko i przekazany policjantom. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie i trafił do policyjnej izby zatrzymań. W niedzielę sąd ukarał go grzywną w wysokości 4 tys. zł i orzekł wobec niego trzyletni zakaz stadionowy na wszystkie mecze Radomiaka.

Zobacz galerię z budowy żłobka w Prztyku: