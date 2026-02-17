Potrzebna krew dla 17- latka. Chłopak został ranny, kiedy pomagał wejść do pociągu osobie niepełnosprawnej

2026-02-17 11:45

​Policja i Koleje Mazowieckie wyjaśniają okoliczności wypadku do jakiego doszło w weekend na przystanku kolejowym w Woli Bierwieckiej k. Radomia. Ciężko ranny chłopak przebywa w szpitalu. Trwa zbiórką krwi dla poszkodowanego.

Do wypadku miało dojść, kiedy chłopak pomagał wsiąść osobie niepełnosprawnej na przystanku Wola Bierwiecka. 

- Wstępne ustalenia wykazały, że 17-latek pomagał wysiąść z pociągu innej osobie, a gdy chciał ponownie do niego wsiąść, drzwi pociągu przytrzasnęły mu rękę i wpadł między peron, a pociąg który ruszył. 17-latek z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Sprawę wyjaśniają policjanci w Wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - mówi Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji. 

W sieci pojawiły się apele dla rannego 17- latka. 