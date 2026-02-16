Twoje drzwi: słaby punkt czy cichy strażnik?

Jako doświadczeni pasjonaci pięknych i funkcjonalnych wnętrz, często powtarzamy naszym klientom: dom to nie tylko cztery ściany i stylowe dodatki. To przede wszystkim Twój azyl. Niestety, najnowsze dane policyjne brutalnie przypominają nam, że o ten azyl musimy zadbać sami. W 2024 roku w samym województwie mazowieckim odnotowano aż 8017 włamań do nieruchomości, co czyni nasz region liderem niechlubnych statystyk w skali kraju.

Radom nie jest tu wyjątkiem. Lokalna policja regularnie informuje o zwiększonej liczbie włamań, zwłaszcza w okresach nieobecności domowników. Czy wiedziałeś, że w Polsce do włamania dochodzi średnio co 7 minut?. Jeśli myślisz, że domofon lub czujny sąsiad wystarczą, muszę Cię rozczarować – profesjonalni złodzieje traktują to jedynie jako drobne utrudnienie.

Jak działają włamywacze? Twoje obecne drzwi mogą być ich „zaproszeniem” Statystyki są nieubłagane: ponad połowa włamań do mieszkań odbywa się wprost przez drzwi wejściowe. Wiele osób żyje w złudnym poczuciu bezpieczeństwa, posiadając drzwi, które jedynie „udają” antywłamaniowe. Choć mogą wyglądać solidnie, wewnątrz często kryją pustą konstrukcję, którą wprawny złodziej sforsuje w kilka minut za pomocą łomu, a nawet zwykłego śrubokręta.

Przestępcy stosują metody niszczące, takie jak rozwiercanie zamków czy wyważanie skrzydeł, ale coraz częściej sięgają po techniki nieniszczące: lockpicking czy bumping. Jeśli Twoje drzwi nie posiadają certyfikowanej klasy odporności RC, stanowią najsłabsze ogniwo w ochronie Twojego majątku.

Gerda Premium 60 – Strażnik Twojego Spokoju

Jeśli planujesz wymianę drzwi, nie ma miejsca na kompromisy. Gerda Premium 60 to model, który od lat wyznacza standardy w polskich mieszkaniach. Dlaczego to właśnie ten model polecam mieszkańcom Radomia?

Certyfikowane Bezpieczeństwo: Drzwi te oferują klasę odporności RC2, RC3, a nawet RC4. Oznacza to, że są w stanie powstrzymać nawet doświadczonego włamywacza wyposażonego w elektronarzędzia, dając Ci cenny czas na reakcję służb.

Konstrukcja nie do przejścia: Skrzydło o grubości 60 mm wypełnione jest specjalnym pakietem z wełny mineralnej i styropianu, wzmocnione stalowymi ryglami i wspornikami.

Cisza, którą poczujesz: Mieszkasz w bloku przy ruchliwej ulicy lub masz głośnych sąsiadów? Gerda Premium 60 posiada izolacyjność akustyczną na poziomie 39-42 dB. To wystarczy, by hałas z klatki schodowej zredukować do poziomu ledwie słyszalnego szeptu.

Design bez granic: Bezpieczeństwo może iść w parze z elegancją. Możesz wybierać spośród bogatej palety kolorystycznej (kolekcje Terra, Gala, Galactica) oraz unikalnych wzorów 3D, dopasowując drzwi idealnie do swojego wnętrza.

Gdzie w Radomiu kupić oryginalne drzwi Gerda?

Dlaczego warto udać się właśnie tam? Ponieważ nawet najlepsze drzwi klasy RC4 stracą swoje właściwości, jeśli zostaną zamontowane niefachowo. W salonie przy 1905 Roku 9 otrzymasz nie tylko profesjonalne doradztwo, ale przede wszystkim dostęp do certyfikowanych ekip montażowych. Tylko precyzyjne osadzenie ościeżnicy i progu gwarantuje, że parametry akustyczne i antywłamaniowe zostaną zachowane w 100%.

Nie czekaj na „po szkodzie”. Już dziś odwiedź salon Drzwi Radom.pl i zainwestuj w święty spokój. Twoje bezpieczeństwo jest warte więcej niż koszt nowych drzwi.

