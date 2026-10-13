81 proc. osób przeciwko poszerzeniu strefy płatnego parkowania. Są wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne w sprawie strefy płatnego parkowania zostały przeprowadzone na przełomie sierpnia i września. Do radomskiego magistratu wpłynęło 1416 ankiet. Całość proponowanych zmian związanych ze strefą (rozszerzenie strefy + nowe opłaty i abonamenty) oceniana jest negatywnie przez 78,2% respondentów. Większość biorących udział w konsultacjach (66,5%) uważa, że proponowany 15-minutowy bezpłatny postój powinien być dłuższy. Proponowana wysokość opłaty za abonament mieszkańca na pierwszy pojazd oceniana jest jako zbyt wysoka przez 63,5 osób. Biorący udział w konsultacjach opowiedziało się przeciw włączeniu ulic do SPPN - najwięcej głosów przeciw otrzymał propozycję włączenia ulic Miłej -113, Kusocińskiego- 104, Bema-86, Struga-67.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu będzie analizował ankiety. Dopiero na podstawie zebranych informacji, zgłaszanych potrzeb i całościowej oceny sytuacji będzie można rozmawiać o ewentualnych dalszych decyzjach w strefie zmian w strefie płatnego parkowania w naszym mieście. Chcemy wsłuchać się w głos mieszkańców i wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania - mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

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Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu zaznacza, że decyzja w sprawie wprowadzenia zmian w strefie płatnego parkowania jeszcze nie zapadła.

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