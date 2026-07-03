Akcja lato 2026 w Radomiu. Co w tym roku przygotował MOSIR?

Sercem letnich aktywności tradycyjnie staje się Ośrodek MOSiR Borki przy ul. Stasieckiego. Do 30 sierpnia, w godzinach 10:00–18:00, dostępne są strzeżone kąpieliska, wodny plac zabaw oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. Można także wziąć udział w nauce pływania na desce SUP. W programie także nauka pływania, zajecia łucznicze czy lekkoatletyczne. Nowością tegorocznej Akcji Lato jest "RCS Tour", czyli zwiedzanie Radomskiego Centrum Sportu, stadionu oraz Galerii Radomskiego Sportu.
Nie siedźcie w domach, wbijajcie do nas, do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, spotykajcie się z nami na naszych obiektach. Pływajcie, uczcie się pływać, czy to na desce SUP, czy na naszych pływalniach. Korzystajcie z wodnego placu zabaw. Jesteśmy dla was, kochani - mówi Dariusz Osiej z biura prasowego MOSiR/RCS w Radomiu
Szczegółowy harmonogram "Akcja Lato MOSIR RADOM 2026 "
Kąpielisko strzeżone, wodny plac zabaw oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego – Ośrodek MOSiR Borki, ul. Stasieckiego – czynne codziennie do 30 sierpnia w godz.10.00 – 18.00
Zajęcia pływania na desce typu SUP - Ośrodek MOSiR Borki, ul. Stasieckiego Zajęcia bezpłatne. Odbywać się będą w dwóch grupach o godz. 10.00 i o godz. 11.30 (poniedziałki, środy i czwartki)
Zajęcia z nauki pływania Poniedziałek, środa i piątek w godz. 12.00 - 14.00
W lipcu zajęcia będą się odbywać na Pływalni „Orka” przy ul. Młynarskiej. W sierpniu na Pływalni „Fala” przy ul. Chrobrego.
Zajęcia bezpłatne. Można wziąć w nich udział po zakupie biletu uprawniającego do wejścia na basen. Szczegółowe zapisy: 48 377 90 32.
Zajęcia łucznicze – obiekt MOSIR boczne boisko ul. Struga wejście od ul.11-listopada
Poniedziałki i czwartki w godz. 15.30 – 17.00 od 4 do 28 sierpnia. Zajęcia bezpłatne.
Zajęcie fitness – ul. Narutowicza 9 Zajęcie rozciągające, ogólnorozwojowe dla dzieci lat 6 - 12 czwartki 2, 9, 16, 23, 30 lipca godz. 10.00-11.00.
Zgłoszenia pod nr 606 717 041
Zajęcia lekkoatletyczne – hala pod trybuną B na stadionie MOSiR przy ul. Narutowicza 9
poniedziałek g.14.30-16.00
wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 9.30 od 2 do 30 lipca. Zajęcia bezpłatne, dzieci 6 – 12 lat. Zgłoszenia pod nr 606 717 041.
RCS TOUR (zwiedzanie Hali Enea RCS, Stadionu RCS i wizyta w Galerii Radomskiego Sportu)
(środa, czwartki) g. 10.00 i 12.00 - 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 lipca
(środa, czwartki) godz. 10.00 i 12.00 – 5,6,12,13,19,20 sierpnia Zwiedzanie dla dzieci z opiekunami, zapisy pod nr tel. 500 893 881, mail: [email protected]
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