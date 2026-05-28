Katarzyna Cielecka otrzymała nagrodą im. Marii Kelles-Krauz.

Nagroda im. Marii Kelles-Krauz to ustanowione w zeszłym roku przez Prezydenta Radomia wyróżnienie dla osób, które swoją działalnością społeczną, zaangażowaniem i codzienną pracą budują społeczeństwo obywatelskie oraz umacniają ideę samorządności w Radomiu. Nagroda została wręczone podczas Gali Samorządu, która odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych.

– Jestem zaszczycona i zmotywowana do dalszej pracy na rzecz naszego miasta, naszego społeczeństwa i dla ludzi potrzebujących, bo uwierzcie mi, jest ich w naszym mieście bardzo dużo. Dziękuję kapitule. Dziękuję wolontariuszom, dziękuję wszystkim instytucjom, które nie zamykają przede mną drzwi. Moją wartością jest pomoc drugiemu człowiekowi i obiecuję, że na będę pomagała wszystkim na tyle, na ile będę mogła. I wiem to jedno, że jeśli nie możemy zmienić świata całego, a możemy zmienić świat jednego człowieka, to warto pomagać – mówiła odbierając nagrodę Katarzyna Cielecka

Laureatka Nagrody im. Marii Kelles-Krauz to twórczyni wielu akcji charytatywnych i humanitarnych, szkoleń wolontariatu, animatorka kultury, kreatorka kampanii społecznych. Jest wolontariuszką Szlachetnej Paczki, pełni funkcję Lidera Rejonu Radom Południe. W Bractwie Miłosierdzia Św. Brata Alberta regularnie pomaga osobom bezdomnym, ubogim i samotnym. Angażuje się w zbiórki charytatywne dla chorych dzieci.W pierwszy weekend po wybuchu wojny na Ukrainie zorganizowała zbiórkę żywności i wyruszyła z kuchnią polową na granicę w Medyce. Była to pierwsza, radomska grupa z pomocą humanitarną. Dyżurowała w miasteczku dla uchodźców wojennych. W Kotlinie Kłodzkiej usuwała skutki powodzi i nadzorowała radomski konwój z niezbędnym dla powodzian sprzętem oraz „Akcję Mikołajkową dla powodzian”.

