Anonimowy czat wsparcia. Ruszył program pomocowy dla mieszkańców Radomia i okolic

Mieszkańcy miasta mogą już korzystać z nowej, bezpłatnej formy pomocy psychicznej i emocjonalnej. To anonimowy czat internetowy, uruchomiony przez Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej. Z rozwiązania można skorzystać bez rejestracji i bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Nie chcieliśmy właśnie żadnych aplikacji, ponieważ ona wymaga pewnych działań to znaczy zainstalowania się, zalogowania i tracimy też obszar anonimowości na którym najbardziej nam zależało. Żeby skorzystać z anonimowego czatu wsparcia trzeba wejść na naszą stronę www.stowarzyszeniekas.pl iw prawym dolnym rogu widnieje taki dymek. On będzie widoczny bo on się porusza na stronie. Jeśli w niego klikniemy ten dymek się otworzy i rozpoczyna się czat. To co ważne to jesteśmy przede wszystkim taką pierwszą drogą kontaktu to znaczy, nie jesteśmy psychologami, czy psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie terapii. Natomiast staramy się pokierować osobę dalej, czy do naszych psychologów, czy do innych organizacji – mówi Dominika Nowak ze Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej.

Anonimowy czat wsparcia czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 15 do 18.

