„Autyzm – każdy jest ważny”. Stowarzyszenie Karuzela zaprasza na konferencję w Radomiu

W programie wydarzenia zaplanowano wykłady psychologów i ekspertów, którzy na co dzień pracują z osobami w spektrum. Uczestnicy poznają najnowsze podejścia terapeutyczne, ale także dowiedzą się jak zadbać o siebie.

Tu nie tylko chodzi o dzieci, bo tak naprawdę w dużej mierze my dorośli zaopiekowani, zrelaksowani i dbający o siebie, to samo dotyczy nauczycieli i terapeutów, będziemy mieć inne spojrzenie na dziecko w spektrum autyzmu. Będzie też omawiać nowe publikacje, nowe doniesienia związane z pracą terapeutyczną z dzieckiem w spektrum autyzmu. Będzie mowa o takich tematach jak integracja sensoryczna, czy terapia czaszkowo – krzyżowa – mówi Katarzyna Ziętek, wiceprezeska Stowarzyszenia Karuzela.

Konferencja edukacyjna „Autyzm – każdy jest ważny” odbędzie się 28 kwietnia w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy. Szczegóły dostępne są na stronie Stowarzyszenie Karuzela.

