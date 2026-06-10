Mazowiecki Szpital Specjalistyczny otrzymał ponad 32 miliony złotych na rozwój kardiologii i cyfryzację

Na modernizację infrastruktury cyfrowej lecznica na Józefowie pozyskała z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) ponad 11 mln zł i dodatkowo ponad 3,5 mln zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Z kolei na poprawę jakości oraz dostępu do opieki kardiologicznej z KPO pochodzi blisko 22 mln zł i ponad 2,9 mln zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Lecznica chce przede wszystkim wdrażać nowe technologie. Chodzi o rozbudowę systemów informatycznych, digitalizację dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki, wdrożenie rozwiązań AI oraz podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych.

- Inwestycja pozwala m.in. zwiększyć bezpieczeństwo danych medycznych, przyspieszyć dostęp do informacji o pacjencie, ograniczyć obieg dokumentacji papierowej oraz wzmocnić odporność szpitala na awarie systemowe i cyberzagrożenia – powiedział członek zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Tomasz Rybski.

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To nie pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, które dostaje Mazowiecki Szpital Specjalistyczny. Wcześniej udało się pozyskać pieniądze na rozwój kardiologii.

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