Awaria sieci wodociągowej w Radomiu. Mieszkańcy osiedla Południe bez wody! Gdzie odebrać zapasy?

Przerwa w dostawie wody w Radomiu

Jak poinformowały Wodociągi Miejskie w Radomiu, awaria wymusiła natychmiastowe odcięcie dopływu wody. Utrudnienia występują w godzinach 16:00–23:00.

Brak wody dotyczy mieszkańców:

osiedla Południe I,

okolic ulicy Wierzbickiej oraz ulic przyległych.

Gdzie szukać pomocy? Punkt wydawania wody

Służby techniczne już pracują nad usunięciem awarii, aby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie sieci.

Dla mieszkańców przygotowano punkt dystrybucji wody. Woda pakowana w specjalne woreczki jest wydawana przy ul. Gębarzewskiej 15 (przy budynku Spółdzielni Mieszkaniowej).