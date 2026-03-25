Badacze z Instytutu Technologii Eksploatacji opracowali sposób utylizacji kamizelek kuloodpornych

Wojciech Wójcikowski
2026-03-25 14:06

Najpierw cięcie na centymetrowe kwadraty, potem ​użycie gorącego powietrza by obkurczyć włókna. Specjaliści z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu opracowali ekologiczny system utylizacji kamizelek kuloodpornych.

O znalezienie sposobu utylizacji kamizelek kuloodpornych poprosiła jeden z łódzkich instytutów. Testy zajęły długo czasu, ale udało się znaleźć sposób. 

Jeżeli chodzi o utylizację kamizelek kuloodpornych, to był pierwszy projekt, który realizowaliśmy. Należało ten proces podzielić na na dwa etapy rozdrabniania. Najpierw cięcie tych kamizelek pewną metodą, o której nie będę w szczegółach tutaj mówił, na mniejsze kwadraciki takie około centymetr na centymetr i i następnym etapem było poddawanie tych mniejszych kawałeczków strumieniowi gorącego powietrza o odpowiednim przepływie, odpowiedniej temperaturze i dzięki temu te te włókna się obkurczały i była możliwość już uzyskania takich parametrów tych włókien, jakie wymagał klient. Wytworzone elementy o wielkości 1 mm mogą być wykorzystywane do drukarek 3D - mówi Wojciech Mizak dyrektor Centrum Mechatroniki w Instytucie Technologii Eksploatacji Łukasiewicz w Radomiu. 

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Przypomnijmy. Instytut Technologii Eksploatacji otrzymał 15 milionów złotych z funduszy unijnych na rozwój swoich laboratorów.

Zobacz galerię z koncertu dla Kopernika: 

Talenty Kopernika dla Dominika
Galeria zdjęć 15