Badacze z Instytutu Technologii Eksploatacji opracowali sposób utylizacji kamizelek kuloodpornych

O znalezienie sposobu utylizacji kamizelek kuloodpornych poprosiła jeden z łódzkich instytutów. Testy zajęły długo czasu, ale udało się znaleźć sposób.

Jeżeli chodzi o utylizację kamizelek kuloodpornych, to był pierwszy projekt, który realizowaliśmy. Należało ten proces podzielić na na dwa etapy rozdrabniania. Najpierw cięcie tych kamizelek pewną metodą, o której nie będę w szczegółach tutaj mówił, na mniejsze kwadraciki takie około centymetr na centymetr i i następnym etapem było poddawanie tych mniejszych kawałeczków strumieniowi gorącego powietrza o odpowiednim przepływie, odpowiedniej temperaturze i dzięki temu te te włókna się obkurczały i była możliwość już uzyskania takich parametrów tych włókien, jakie wymagał klient. Wytworzone elementy o wielkości 1 mm mogą być wykorzystywane do drukarek 3D - mówi Wojciech Mizak dyrektor Centrum Mechatroniki w Instytucie Technologii Eksploatacji Łukasiewicz w Radomiu.

Przypomnijmy. Instytut Technologii Eksploatacji otrzymał 15 milionów złotych z funduszy unijnych na rozwój swoich laboratorów.

