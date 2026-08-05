Beach Ball Radom na Borkach. Turniej otworzy nowe boiska dla mieszkańców

Od 7 do 9 sierpnia zalew na radomskich Borkach będzie areną pierwszej edycji turnieju Beach Ball Radom. To trzygwiazdkowy turniej siatkówki plażowej mężczyzn, zaliczany do eliminacji mistrzostw Polski. Na piasku zaprezentują się czołowe pary, a zawody będą otwarte dla kibiców.

Mamy 38 par, w tym 6 par zagranicznych i mamy 3 pary radomskie, między innymi Piotra Filipowicza, Bartłomieja Sławińskiego oraz Rafała Farynę byłego siatkarza Czarnych Radom. Starujemy w piątek o 9. Po eliminacjach w sobotę zostaje 16 par najlepszych i w niedzielę rozdanie medali - mówi ​Maciej Szczykutowicz z Voley Team Radom, współorganizator turnieju.

Organizacja turnieju zbiegła się także z rozbudową infrastruktury sportowej na Borkach. Wiceprezydent Radomia Marta Michalska podkreśla, że miasto zyska pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej, które po zakończeniu zawodów będą dostępne dla mieszkańców.

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu powstają dwa nowe boiska do siatkówki plażowej na radomskich Borkach o wymiarach 16x8 metrów każde, a cały kompleks to 24x34 metry. Mam nadzieję, że to boiska po turnieju przez wiele lat będą służyły mieszkańcom naszego miasta.

Na znaczenie inwestycji, jak i organizacji turnieju zwraca uwagę również wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski. Jak zaznacza, wydarzenie będzie promować Radom i region.

Niezwykle mnie cieszy, że taki turniej, tej rangi będzie odbywać się w naszym mieście. Mam doświadczenia wieloletnie z organizacją i wspieraniem również turnieju piłki siatkowej w Przysusze, który ściąga kilkanaście tysięcy osób w przeciągu tego wydarzenia. Mam nadzieję, że ten wymiar, tej imprezy da takie flow, aby co roku takie turnieje mogły odbywać się w Radomiu i cieszyć wszystkich, którzy kochają siatkówkę.

Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Karol Michalec informuje, że na potrzeby turnieju przygotowywane są mobilne trybuny oraz pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej.

Budowa nowych boisk plus organizacja tego turnieju to naprawdę duże wyzwanie, bo mieliśmy mało czasu na zorganizowanie tego wszystkiego. Daliśmy radę, obiekt będzie naprawdę imponujący. Będą piłkochywty i inne udogodnienia dla mieszkańców. Ten turniej na pewno zmobilizował nas bardzo, żeby te boiska powstały i mamy nadzieję, że Beach Ball to będzie impreza cykliczna, organizowana co roku.

Po zakończeniu rywalizacji obiekty pozostaną na Borkach i będą udostępnione mieszkańcom. Inwestycja została zrealizowana w ramach Radomskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przypomnijmy, Beach Ball Radom staruje w najbliższy piątek (7 sierpnia) o godzinie 9. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Radio Eska jest patronem medialnym turnieju.

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