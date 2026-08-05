Śledztwo w „Drzewnej” przedłużone. Prokuratura ma czas do 26 października

Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu nadal pozostaje na etapie gromadzenia materiału dowodowego. Śledczy analizują dokumentację finansową i kadrową oraz przesłuchują świadków, aby ustalić, czy doszło do naruszenia przepisów.

Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. Weryfikowane są między innymi kwestie związane z wydatkowaniem środków publicznych, polityką kadrowo-płacową, udzielaniem zamówień publicznych oraz prowadzeniem dokumentacji finansowej i pracowniczej.

Na chwilę obecną przesłuchujemy świadków, gromadzimy dokumentację finansową, którą będziemy analizować. Weryfikujemy te zastrzeżenia, które zostały zgłoszone w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez samorząd województwa mazowieckiego, które dotyczyły wydatkowania środków publicznych niezwiązanych z działalnością szkoły. Do akt wpłynęło także sprawozdanie z kolejnej kontroli jaką przeprowadził Urząd Marszałkowski. Jest to kontrola obejmująca szerszy zakres działalności placówki. Równolegle prowadzone są przesłuchania świadków. Zajmuje się nimi specjalnie wyznaczony zespół funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Śledczy rozmawiają zarówno z obecnymi, jak i byłymi pracownikami placówki – mówi Aneta Góźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Na obecnym etapie śledztwo prowadzone jest „w sprawie”, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów. Z uwagi na obszerność zgromadzonego materiału dowodowego oraz konieczność wykonania kolejnych czynności procesowych prokuratura zdecydowała o przedłużeniu postępowania. Nowy termin zakończenia śledztwa wyznaczono na 26 października.

Przypomnijmy, że śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

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