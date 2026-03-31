Będą następne tablice dynamicznej informacji pasażerskiej w Radomiu

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków z programu "Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej". Tablice SDIP są obecnie w okolicach 71 przystanków w Radomiu. Teraz pojawia się kolejne

W ramach zadania wyłoniony wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi 21 nowych tablic przystankowych, które będą wyświetlały rzeczywiste czasy przyjazdu autobusów. To rozwiązanie pozwala pasażerom na bieżąco śledzić sytuację na trasie i ogranicza niepewność związaną z ewentualnymi opóźnieniami. Inwestycja obejmie także modernizację już istniejącej infrastruktury. W drugim etapie prac zaplanowano wymianę 49 routerów w funkcjonujących tablicach na terenie miasta. Co istotne, prace te będą prowadzone bez konieczności demontażu urządzeń. - Mówi Lukasz Kościelniak rzecznik MZDiK

Nowe tablice zostaną zamontowane w następujących lokalizacjach:

- Beliny-Prażmowskiego / Dworzec PKS (kierunek Dworzec PKP)

- Beliny-Prażmowskiego / Dworzec PKS (kierunek 25 Czerwca)

- Chrobrego / Czysta (kierunek Centrum)

- Chrobrego / Czysta (kierunek Michałów)

- Chrobrego / Kusocińskiego (kierunek Centrum)

- Chrobrego / Mierzejewskiego (kierunek Michałów)

- Chrobrego / Rapackiego (kierunek Michałów)

- Chrobrego / Sowińskiego (kierunek Michałów)

- Kelles-Krauza / 25 Czerwca (kierunek 25 Czerwca)

- Narutowicza / Podwalna (kierunek Limanowskiego)

- Okulickiego / Polna (kierunek Kielecka)

- Os. Gołębiów I (kierunek Kozienicka)

- Os. Gołębiów II / Paderewskiego (kierunek Zbrowskiego)

- Słowackiego / Idalińska (kierunek Centrum)

- Słowackiego / Kalińska (kierunek Centrum)

- Struga / 25 Czerwca (kierunek Centrum)

- Struga / Szklana (kierunek Gołębiów)

- Struga / Zbrowskiego (kierunek Centrum)

- Wierzbicka / Toruńska (kierunek Południe)

- Wierzbicka / Toruńska (kierunek Centrum)

- Żeromskiego / Czachowskiego (kierunek Centrum)

Tablice SDIP obok przystanków - podobnie jak bezpłatna aplikacja myBus czy planer podróży na stronie rozklady.mzdik.pl - wyświetlają prognozowane, a nie rozkładowe czasy przyjazdu poszczególnych autobusów. Nie są to zatem te same godziny, które można zobaczyć na papierowych rozkładach jazdy na przystankach, tylko rzeczywiste, wynikające z aktualnej lokalizacji autobusów (na podstawie nadajników GPS i odległości do pokonania system wylicza, za ile mniej więcej minut dany autobus może dojechać do konkretnego przystanku). Im mniejsza odległość, tym takie prognozy są coraz bardziej precyzyjne.