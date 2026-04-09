Będą wkręcać najmłodszych w teatr " W siano południe"

"Wkręć się w teatr" to cykl dla widzów od 3 do 103 lat. Przedstawienia umożliwiają najmłodszym interakcję z aktorami. Każde spotkanie jest wyjątkowe i niesie ze sobą ważne i inspirujące treści dla młodych widzów. Tym razem na deskach radomskiej Kuźni Artystycznej pojawi się wyjątkowy Teatr Lalek Marka Żyły, a widzowie przeniosą się na Dziki Zachód.

To będzie teatralna wyprawa na Dziki Zachód pełna szerokiego uśmiechu. Szeryf, Saloon, poszukiwacze złota i… śmiejące się bizony! Autorska opowieść Teatru Lalek Marka Żyły pod tytułem "W siano południe" zabierze wszystkich w niesamowitą podróż na Dziki Zachód - pełen tajemnic do odkrycia. Przygotujcie się na wciągającą historię, która rozbawi do łez zarówno młodszych, jak i starszych widzów, zostawiając wspaniałe wspomnienia. - Zachęca Alicja Gryz-Wasil z Amfiteatru w Radomiu.

"Wkręć się w teatr" już w najbliższą niedzielę 12 kwietnia o 11.00 w Kuźni Artystycznej przy Daszyńskiego 5. Szczegóły na stronie radomskiego Amfiteatru.