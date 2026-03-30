Będą zmiany na Wielkanoc. "Czwórka" pojedzie objazdem

Będą objazdy "czwórki" w okolicach cmentarza na Firleju. Jak co roku Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu wprowadza świąteczny rozkład jazdy na Wielkanoc i drobne korekty tras niektórych autobusów.

Pierwsze zmiany zostaną wprowadzone od czwartku, 2 kwietnia.

Autobusy tego dnia pojadą według rozkładów powszednich, zawieszone będzie tylko kursowanie linii 20, w piątek według rozkładów powszednich, zawieszone będzie tylko kursowanie linii 20, z kolei w sobotę według rozkładów sobotnich (w godzinach około 9:30-16:00 będzie zwiększona częstotliwość kursowania autobusów linii 4 i 13 do około 20 minut oraz zostanie wprowadzony objazd dla linii 4 tylko w kierunku Firleja), w niedzielę i w poniedziałek według rozkładów niedzielnych według rozkładów niedzielnych i we wtorek według rozkładów powszednich (zawieszone będzie tylko kursowanie linii 20) - powiedział Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Zmiany zostaną też wprowadzone w rejonie cmentarza na Firleju.

W dniu 4.04.2026 (sobota) w godzinach około 9:30-16:00 autobusy linii 4 będą kursowały objazdem ulicami Warszawską, Aleksandrowicza (obok szpitala), Mieszka I i Ofiar Firleja do stałego przystanku Firlej / Cmentarz 05 (przed główną bramą nekropolii). Powrót autobusów sprzed cmentarza będzie odbywał się stałą trasą, czyli przez ulice Ofiar Firleja i Warszawską. Na trasie objazdu będą obowiązywały poniższe przystanki Aleksandrowicza / Warszawska (NŻ) 03 (w kierunku ulicy Mieszka I); Józefów / Szpital 01 (naprzeciw ulicy Pawlaka, w kierunku ulicy Mieszka I). Nieczynne będą w tym okresie następujące przystanki: Ofiar Firleja / Warszawska 02 (w kierunku ulicy Mieszka I); Ofiar Firleja / Gombrowicza 04 (w kierunku ulicy Mieszka I); Ofiar Firleja / Barlickiego (NŻ) 06 (w kierunku ulicy Mieszka I); Firlej / Cmentarz 08 (dla wysiadających, w kierunku ulicy Mieszka I) - dodaje Kościelniak.

Szczegóły dotyczące rozkładów jazdy na Wielkanoc oraz objazdów dostępne są na stronie mzdik.radom.pl