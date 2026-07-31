Kozienice stolicą polskiego triathlonu . Dwa dni sportowej walki nad jeziorem już w sierpniu

Na uczestników czekają emocjonujące wyścigi, sportowa rywalizacja i wyjątkowa atmosfera. W programie Aguathlon dla dzieci, Super Sprint i Sprint. Jak co roku w zawodach biorą udział zawodowcy ale również amatorzy. Zawody odbywać się będą na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki w Kozienicach.

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Program zawodów Enea Kozienice Triathlon 2026:

Dzień 1 – 15 sierpnia (sobota):

10:50 – Oficjalne otwarcie zawodów przy starcie.

11:00 – Starty falowe aquathlon (wszystkie kategorie 10–13 lat): pływanie 150 m, bieg 1000 m.

12:30 – Dekoracja aquathlon przy mecie (scena).

14:30 – Startuj po zdrowie – aquathlon kids: pływanie 50 m między pomostami, bieg 200 m.

Dzień 2 – 16 sierpnia (niedziela):

10:55 – 11:00 – Oficjalne otwarcie zawodów przy starcie pływania.

11:00 – Start I: Super Sprint Triathlon (14 lat +): pływanie 1 pętla (375 m), rower 1 pętla (10,5 km), bieg 1 pętla (2,5 km).

12:30 – Start II: Sprint Triathlon (16 lat +), indywidualny i sztafetowy: pływanie 2 pętle po 375 m, rower 2 pętle po 10,5 km (łącznie 21 km), bieg 2 pętle po 2,5 km (łącznie 5 km).

15:00 – Dekoracja Enea Kozienice Triathlon na scenie przy mecie.

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