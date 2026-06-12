Jest kliniczny oddział ginekologii i położnictwa w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. To efekt współpracy lecznicy i uczelni

Uzyskanie statusu oddziału klinicznego oznacza jeszcze ściślejszą współpracę pomiędzy szpitalem a uczelnią. Dzięki temu możliwe będzie rozwijanie działalności naukowo-badawczej, wdrażanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia oraz dalsze podnoszenie jakości opieki nad pacjentkami.

- Z praktycznego punktu widzenia musimy szkolić studentów podczas praktyk przy łóżku pacjenta. To właśnie tam zdobywają najcenniejsze doświadczenia. Z drugiej strony dla uczelni i szpitala jest to także prestiż, że posiadamy oddziały kliniczne i możemy wzajemnie wspierać się w rozwoju badań naukowych oraz kształceniu kadry medycznej - mówi prof. Sławomir Bukowski, rektor Uniwersytetu Radomskiego.

Taka współpraca to także wymierne korzyści dla szpitala.

Przede wszystkim podnosi to rangę bardzo dobrego szpitala, jakim jest Radomski Szpital Specjalistyczny. Daje również możliwość rozwoju naukowego pracownikom szpitala, w tym przypadku personelowi Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, a także zachęca studentów do tego, by po ukończeniu procesu kształcenia wybierali właśnie nasz szpital jako miejsce swojej pracy - - Nadal borykamy się z niedoborem lekarzy, jednak dzięki temu, że na Uniwersytecie Radomskim kształcimy młodą kadrę medyczną, problem ten w Radomiu jest dziś mniejszy niż jeszcze kilka lat temu - mówi Barbara Łopyta, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

To drugi oddział kliniczny jaki zostaje uruchomiony w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Wcześniej uruchomiona kliniczny oddział kardiologii.

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