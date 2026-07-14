Sztuka kobiet w Elektrowni. „Woman Art Power 2” czeka na zwiedzających

„Woman Art Power 2” to druga odsłona projektu poświęconego twórczości kobiet. Na wystawie znalazły się obrazy, rzeźby, instalacje, fotografie i prace wideo, które poruszają tematy związane z tożsamością, pamięcią, ciałem, relacjami i współczesnym doświadczeniem kobiet.

Ekspozycja prezentuje prace uznanych artystek kilku pokoleń. Wśród nich są m.in. Martyna Czech, Iwona Demko, Agata Kus, Jadwiga Sawicka, Teresa Pągowska, Maria Pinińska-Bereś, Angelika Markul i Alex Urban.

Kuratorem wystawy jest Paweł Witkowski. Jak podkreślają organizatorzy, ekspozycja zachęca do refleksji nad miejscem kobiet w historii sztuki oraz nad współczesnymi sposobami opowiadania o kobiecej tożsamości i doświadczeniach.

Wystawę „Woman Art Power 2” można oglądać w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu do 6 września.

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