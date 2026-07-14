Pamięć o Radomskim Czerwcu ’76 w Warce. Wyjątkowa wystawa przypomina historię robotniczego protestu

Wystawa „Radomski Czerwiec ’76 – ze zbiorów Andrzeja Guta” została przygotowana z okazji przypadającej w tym roku 50. rocznicy robotniczych protestów z czerwca 1976 roku. Senat RP ustanowił 2026 Rokiem Robotniczych Protestów Czerwca 1976.

Na ekspozycji można zobaczyć dokumenty i pamiątki pochodzące z kolekcji Andrzeja Guta – działacza NSZZ „Solidarność”, samorządowca i społecznika z Warki. Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się archiwalne numery „Biuletynu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska”, plakaty, afisze oraz materiały związane z kolejnymi rocznicami Radomskiego Czerwca.

Organizatorzy przypominają, że bezpośrednią przyczyną protestów były ogłoszone 24 czerwca 1976 roku podwyżki cen żywności. Dzień później w Radomiu doszło do strajków i demonstracji, brutalnie stłumionych przez komunistyczne władze. Represje wobec uczestników wydarzeń przyczyniły się do powstania Komitetu Obrony Robotników – pierwszej jawnie działającej organizacji opozycyjnej w PRL.

Wystawa prezentowana jest w pałacowej bibliotece Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i będzie dostępna dla zwiedzających do 27 września 2026 roku.

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