Będzie lekcja historii i przyrody! Radomska Dyrekcja Lasów Państwowych otwiera się na noc muzeów

Wojciech Wójcikowski
2026-05-13 13:52

Nie tylko radomskie placówki kultury przygotowują się na sobotnią noc muzeów. Po raz pierwszy tego wieczoru będzie można odwiedzić Radomską Dyrekcję Lasów Państwowych. Okazją jest 50 rocznica radomskiego czerwca!

Autor: RDLP/ Materiały prasowe

Zwiedzanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych to wspólna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej oraz leśników. Będzie można wziąć udział w zwiedzaniu z przewodnikiem zabytkowej siedziby RDLP, zwiedzić salę historii leśnictwa oraz wystawy IPN i Stowarzyszenia Radomski Czerwiec '76. Dodatkowo odbędą się projekcje filmów, warsztaty i niespodzianki, a także będzie można zobaczyć pokój z "epoki PRL" Zaprezentowany zostanie także specjalny teledysk z okazji 50 rocznicy radomskiego czerwca. 

- W nasze działania włączą się członkowie Stowarzyszenia Czerwiec 76. Nie tylko będą prezentować swoją siedzibę i zebrane pamiątki sprzed 50 lat. Będzie też okazja rozmowy z osobami, które brały udział w tamtych wydarzeniach z 25 czerwca 1976 roku. Także ważne są dokumenty i rzeczy związane z historią, ale ważniejsze są rozmowy i świadectwa ludzi - mówi Danuta Pawlik, naczelnik delegatury IPN w Radomiu. 

Początek nocy muzeów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o godz. 18. 

