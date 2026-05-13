Będzie lekcja historii i przyrody! Radomska Dyrekcja Lasów Państwowych otwiera się na noc muzeów

Zwiedzanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych to wspólna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej oraz leśników. Będzie można wziąć udział w zwiedzaniu z przewodnikiem zabytkowej siedziby RDLP, zwiedzić salę historii leśnictwa oraz wystawy IPN i Stowarzyszenia Radomski Czerwiec '76. Dodatkowo odbędą się projekcje filmów, warsztaty i niespodzianki, a także będzie można zobaczyć pokój z "epoki PRL" Zaprezentowany zostanie także specjalny teledysk z okazji 50 rocznicy radomskiego czerwca.
- W nasze działania włączą się członkowie Stowarzyszenia Czerwiec 76. Nie tylko będą prezentować swoją siedzibę i zebrane pamiątki sprzed 50 lat. Będzie też okazja rozmowy z osobami, które brały udział w tamtych wydarzeniach z 25 czerwca 1976 roku. Także ważne są dokumenty i rzeczy związane z historią, ale ważniejsze są rozmowy i świadectwa ludzi - mówi Danuta Pawlik, naczelnik delegatury IPN w Radomiu.
Początek nocy muzeów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o godz. 18.
