Drzewa i krzewy posadzono pod wiaduktem przy Żeromskiego. Społecznicy alarmują, że nie mają dostępu do wody i światła

Zgodnie z zapowiedziami miasta pod wiaduktem przy ul. Żeromskiego powstać ma strefa artystyczna, gdzie mają się pojawić także prace młodych artystów. Na razie pod wiaduktem pojawiły się ławki i nowe nasadzenia. I to one wywołały najwięcej komentarzy:

Jak wyjaśnia rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu drzewa i krzewy zostały odpowiednio dobrane do miejsca:

Wybrano takie sadzonki, które nie będą kolidowały z konstrukcją wiaduktu. Warto dodać, że odmiany drzew kulistych stosuje się do niewielkich przestrzeni. Są szczepione na pniu, co pozwala na kontrolę ich wysokości. Przy wiadukcie posadzono 10 sadzonek klona pospolitego odmiana kulista.. Wszystkie drzewa mają dostęp do światła i wody. Koszt nasadzeń drzew to 12 000 zł. Dodatkowo na terenie pod wiaduktem posadziliśmy blisko 700 krzewów.To między innymi laurowiśnie, barwinki, hortensje, cisy czy jałowce. Wybrano takie gatunki krzewów, które są cieniolubne, cienioznośne, a także odporne na warunki miejskie. Koszt nasadzeń krzewów to około 25 000 zł. Wszystkie uwagi oraz sygnały pojawiające się w przestrzeni publicznej są na bieżąco analizowane i będą przekazywane wykonawcy do weryfikacji oraz ewentualnych działań. Nie wykluczamy również wprowadzenia w przyszłości dodatkowych zmian lub korekt w zagospodarowaniu tego terenu. Zależy nam na tym, aby przestrzeń pod wiaduktem była miejscem funkcjonalnym, estetycznym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. Dlatego będziemy wsłuchiwać się w opinię użytkowników oraz obserwować, jak to miejsce funkcjonuje po zakończeniu prac - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

MZDiK odniósł się także do argumentów mieszkańców by w tamtym miejscu powstał parking dla samochodów. Teren pod wiaduktem nie mógł zostać w całości przeznaczony na parking ze względów bezpieczeństwa. W znajdującej się tam przestrzeni zlokalizowane są podpory nowego obiektu. Dodatkowo wzmożony ruch samochodów mógłby mieć wpływ na bezpieczeństwo pieszych przy rondzie Zapały.

