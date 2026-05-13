Smaki świata w sercu miasta. Szydłowiec przygotowuje się do Festiwalu Food Trucków

Anna Badowska
2026-05-13 10:47

Od najbliższego piątku Rynek Wielki w Szydłowcu stanie się kulinarnym centrum regionu. Przez trzy dni mieszkańcy i turyści będą mogli spróbować dań z różnych kontynentów w ramach wiosennej edycji Street Food Polska Festival.

STREET FOOD FESTIVAL W SZYDŁOWCU

Autor: POWIAT SZYDŁOWIECKI / Materiały prasowe

Wydarzenie rozpocznie się w piątek, 15 maja, i potrwa do niedzieli. Organizatorzy zapowiedzieli obecność mobilnych punktów gastronomicznych serwujących szeroki wachlarz potraw.

Oprócz strefy gastronomicznej, na miejscu przewidziano dodatkowe atrakcje towarzyszące.

Wydarzenie jest efektem współpracy grupy Street Food Polska oraz Gminy Szydłowiec.

Przypomnijmy, festiwal rozpocznie się w piątek, 15 maja, na Rynku Wielkim w Szydłowcu o 15. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Radio Eska objęło wydarzenie patronatem medialnym.

