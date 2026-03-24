Będzie mniej oddziałów klas pierwszych w radomskich podstawówkach. To efekt niżu demograficznego.

Rekrutacja do szkół podstawowych jeszcze trwa, a liczba klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych będzie znana za kilka dni. Jedno wiadomo na pewno, że dzieci jest mniej.

- W tym roku nie powstanie u nas oddział przedszkolny. Ma to związek, że wiele osób chcę by dzieci jeszcze rok pozostały w przedszkolu. Zachęcam rodziców bo mamy zaplecze w postaci świetlicy i stołówki. Obiady są gotowane na miejscu. Jeżeli chodzi o klasę pierwszą to jeden oddział na pewno powstanie na sto procent. Zobaczymy, co będzie dalej, bo jednak rodzice są bardzo zainteresowani. Czekamy - mówi Sylwia Łyżwa dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Radomiu.

Problem mniejszej liczby uczniów widać w radomskim magistracie.

Dzieci do naboru mamy mniej niż w ubiegłym roku i też planujemy utworzenie mniejszej liczby oddziałów niż w roku ubiegłym. Natomiast tak naprawdę, żeby cokolwiek konkretniej, trzeba poczekać do symulacji naboru. Z uwagi na to, że rzeczywiście planujemy mniejszą ilość oddziałów, może się to wiązać ze zwolnieniami nauczycieli. Nie będą to jakieś masowe odejścia, raczej szacujemy, że będą to pojedyncze osoby. Zachęcamy dzisiaj nauczycieli do tego, żeby podejmowali studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki. Daję to możliwość do tego, żeby objąć etat nauczyciela wspomagającego. Każdego roku notujemy wzrost orzeczeń, wzrost liczby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To wiąże się z tym, że nauczycieli wspomagających potrzebujemy każdego roku coraz więcej - mówi Katarzyna Kalinowska wiceprezydent Radomia.

Wyniki symulacji naboru mają być znane do końca tygodnia

