Będzie można połączyć przyjemne z pożytecznym. Przed nami ogólnopolska akcja "Bieg na 6 łap"

"Bieg na 6 łap" to ogólnopolska akcja, w której uczestnicy biegają lub spacerują z podopiecznymi schroniska. W tym roku organizatorzy przygotowali 3,5 km trasę biegową i taka samą spacerową. Dodatkowo w programie aukcja charytatywna "Sztuka dla zwierząt". Jak co roku w akcje włączają się radomscy sportowcy m.in siatkarki z Moya Radomka Radom czy piłkarze Radomiaka Radom.
Zapraszamy Was na Bieg na 6 łap – wydarzenie, w którym każdy krok ma znaczenie. Możecie biegać, spacerować, przytulać i poznawać cudowne psiaki szukające domu. To idealna okazja, żeby spędzić aktywnie czas i jednocześnie zrobić coś dobrego - czytamy na fanpage-u wydarzenia Bieg na 6 łap - Radom 2026
Przypomnijmy, "Bieg na 6 łap" w niedzielę 17 maja. Start o godz. 10. Na biegi obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 48 791 448 414.
Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: Bieg na 6 łap 2025