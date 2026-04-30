Leśnik Hubert Ogar z nadleśnictwa Radom "kaczym" bohaterem!

Leśnik Hubert Ogar na co dzień zajmuje się interwencjami związanymi z ptasimi lęgami. Po sprawdzeniu terenu okazało się, że dorosła samica - kaczka krzyżówka najprawdopodobniej zginęła pod kołami samochodu, pozostawiając po sobie sześć młodych.

Szybka akcja ratunkowa

Kaczątka zostały zabezpieczone i przewiezione w bezpieczne miejsce. Leśnicy podjęli decyzję, by nie trafiały do ośrodka rehabilitacji, lecz spróbować wprowadzić je do naturalnego środowiska – tam, gdzie inne kaczki w tym czasie wychowują młode. To rozwiązanie okazało się skuteczne. Osierocone ptaki szybko dołączyły do stada i zostały zaakceptowane przez inne kaczki. Wspólnie odpłynęły, co daje dużą szansę na ich przetrwanie.

Apel do kierowców

Leśnicy przypominają, że w okresie lęgowym podobne sytuacje zdarzają się często. Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu zbiorników wodnych i terenów zielonych, gdzie zwierzęta mogą nagle pojawić się na drodze.

Ta historia pokazuje, że szybka reakcja i odpowiedzialne działanie mogą uratować życie nawet najmniejszym mieszkańcom przyrody.