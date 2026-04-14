Będzie można sprawdzić swoją wiedzę ortograficzną. Ruszyły zapisy na dyktando

Daria Żurowska
Daria Żurowska
2026-04-14 12:26

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu po raz XVIII organizuje konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii. Wydarzenie odbędzie się 23 kwietnia (czwartek) w Bibliotece Głównej przy ul. Piłsudskiego. Start o 16

Autor: pixabay/ CC BY-ND 1.0

Miejska Biblioteka Publiczna organizuje dyktando już po raz 18. W tym roku dyktando przygotuje i poprowadzi Paulina Mikuła - absolwentka filologii polskiej na UW, vlogerka, konferansjerka. W wydarzeniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Radomia i powiatu radomskiego. 

W tym roku, konkurs został podzielony na grupy wiekowe. Pierwsza grupa to osoby w wieku od 13 do 17 lat,  druga to osoby powyżej 18 roku życia. Regulamin oraz wszystkie załączniki dostępne są tutaj

