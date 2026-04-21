Będzie nowe oświetlenie na dwóch osiedlach!

Kinga Furch
2026-04-21 11:17

Ulica Zachodnia na Kierzkowie

Autor: MZDiK.pl/ Materiały prasowe

W dwóch miejscach w Radomiu ma powstać nowe oświetlenie uliczne. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na to zadanie. Doświetlone mają być ulice na Dzierzkowie i Kierzkowie.

Nowe słupy wraz z oprawami pojawią się wzdłuż liczącego ponad 100 metrów długości łącznika ulicy Długojowskiej w okolicach posesji z numerem 153 z ulicą Szczecińską na Dzierzkowie, a także przy ponad 700-metrowym odcinku ulicy Zachodniej, między Wolanowską a Marglową na Kierzkowie - powiedział Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK.

Wybrany wykonawca będzie miał 5 miesięcy na zamontowanie oświetlenia.​