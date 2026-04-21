Napisz kartkę dla Dominika Hołuja poszkodowanego w wypadku w Woli Bierwieckiej!

To kolejny dowód na to, że 17 letni Dominik Hołuj, który uległ tragicznemu wypadkowi kolejowemu w Woli Bierwieckiej dla wielu ludzi jest bohaterem. Przypomnijmy nastolatek 14 lutego pomagał wyprowadzić z pociągu kobiecie wózek z dzieckiem. Do składu nie zdołał wrócić, bo drzwi pociągu zatrzasnęły mu rękę, a ruszając wciągnęły go na tory. W wyniku wypadku Dominik stracił obie nogi i dłoń. Najpierw cała Polska oddawała krew, by chłopak przeżył. Później ruszyła zbiórka funduszy na rehabilitację chłopaka i zakup specjalistycznych protez, a suma na to potrzebna została zebrana w ekspresowym tempie- niecałej doby. Teraz ruszyła kolejna akcja, która ma na celu wesprzeć Dominika w jak najszybszym powrocie do zdrowia.

Fundacja "Podaruj Dobro" rozpoczęła akcję "Kartka dla Dominika". Każdy może napisać kilka słów od siebie do nastolatka.

Pomysł narodził się wśród jednej z oglądających Facebooka i bardzo zatroskanej o los Dominika, która i napisała, że chciałaby wysłać po prostu od serca napisany list do Dominika. No i zaproponowałem, że może lepiej, żeby do szpitala nie wysyłała, bo szpital musi się zająć leczeniem chorych, a nie przyjmowaniem tak dużych ilości w konsekwencji kartek. Więc zaproponowaliśmy, że my to przyjmiemy wszystko i zbiorczo przekażemy Dominikowi. Dlatego stworzyliśmy też taką, myślę, ładną grafikę. No i można do nas na adres fundacji wysyłać te kartki. - Mówi prezes fundacji "Podaruj Dobro" Daniel Kocur.

Kartki ze słowami wsparcia dla Dominika można wysyłać na adres:

Fundacja Podaruj Dobro

ul. Kolejowa 57/3

40-602 Katowice

z dopiskiem: Dla Dominika

Wciąż też można wpłacać środki na rehabilitację i protezy dla chłopaka. Zbiórka dla Dominika Hołuja