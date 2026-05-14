Będzie nowy skatepark w Leśniczówce. Stara drewnniana konkstrukcja zostanie rozebrana

Wojciech Wójcikowski
2026-05-14 13:33

Fani jazdy na deskach i hulajnogach będą mogli korzystać z ​nowego skateparku w radomskim parku Leśniczówka. Stara 12-letnia, drewniana konstrukcja zostanie rozebrana a w jej miejsce pojawi się nowa

Skatepark w Leśniczówce powstał przy okazji rewitalizacji parku kilkanaście lat temu. Ze względu na warunki atmosferyczna konstrukcja została zniszczona. Jak udało nam się ustalić, w tym miejscu zostanie postawiona nowa konstrukcja: 

Wielokrotnie naprawialiśmy elementy skateparku, tak by fani jazdy na deskorolkach mogli korzystać z niego bezpiecznie. Niestety przyszedł moment, w którym zmęczenie materiału, z którego jest wykonany, okazało się znaczne. To skłoniło nas, by wykonać gruntowny remont tego obiektu, a w zasadzie jego odbudowę. Obecne elementy tej konstrukcji zostały przez nas zdemontowane, ale pragniemy uspokoić wszystkich użytkowników tego miejsca. Skatepark znika tylko na jakiś czas. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentów przetargu na jego odbudowę - mówi Marcin Gutkowski z Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu. 

Nowy skatepark ma powstać w Leśniczówce za kilka miesięcy. 

