Będzie nowy skatepark w Leśniczówce. Stara drewnniana konkstrukcja zostanie rozebrana

Skatepark w Leśniczówce powstał przy okazji rewitalizacji parku kilkanaście lat temu. Ze względu na warunki atmosferyczna konstrukcja została zniszczona. Jak udało nam się ustalić, w tym miejscu zostanie postawiona nowa konstrukcja:

Wielokrotnie naprawialiśmy elementy skateparku, tak by fani jazdy na deskorolkach mogli korzystać z niego bezpiecznie. Niestety przyszedł moment, w którym zmęczenie materiału, z którego jest wykonany, okazało się znaczne. To skłoniło nas, by wykonać gruntowny remont tego obiektu, a w zasadzie jego odbudowę. Obecne elementy tej konstrukcji zostały przez nas zdemontowane, ale pragniemy uspokoić wszystkich użytkowników tego miejsca. Skatepark znika tylko na jakiś czas. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentów przetargu na jego odbudowę - mówi Marcin Gutkowski z Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.

Nowy skatepark ma powstać w Leśniczówce za kilka miesięcy.

