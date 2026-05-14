Są miejsca w liceach i szkołach zawodowych. Od dziś rusza nabór do szkół średnich w Radomiu

W radomskich szkołach zostało przygotowanych ponad 4 tysiące miejsc, w tym: 1598 w liceach ogólnokształcących, 1550 w technikach i 860 w szkołach branżowych I stopnia. Nowością w tym roku szkolnym jest uruchomienie w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu kształcenia w zawodzie technik cyberbezpieczeństwa.
- Ósmoklasiści mogą w elektronicznym systemie naboru, dostępnym na stronie www.oswiatawradomiu.pl, wskazać maksymalnie cztery szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów powinni ułożyć w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kandydaci będą też musieli złożyć w placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek o przyjęcie do szkoły będzie można złożyć osobiście w wersji papierowej lub drogą elektroniczną. W takim przypadku warunkiem jest to, aby rodzice/opiekunowie kandydata wskazani we wniosku posiadali profil zaufany. Termin składania wniosków upływa 27 maja. W dniach od 3 do 7 lipca absolwenci szkół podstawowych będą musieli uzupełnić złożone dokumenty o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty - mówi Michał Kaczor z radomskiego magistratu.
Lista osób zakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych zostanie opublikowana 17 lipca.
Zobacz galerię z roślinności pod wiaduktem przy ul. Żeromskiego: