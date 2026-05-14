Darmowy dojazd na stadion. Z biletem na sobotni mecz Radomiaka pojedziesz komunikacją miejską bez opłat

Posiadacze ważnych biletów oraz karnetów meczowych na sobotni mecz Radomiaka mogą podróżować autobusami miejskimi bez dodatkowych opłat przez trzy godziny przed rozpoczęciem wydarzenia oraz trzy godziny po zakończeniu meczu. MZDiK zaznacza, że nie które linie autobusowe, będą jeździć częściej.

Autobusy linii nr 9, będą wykonywać dodatkowe kursy. Przed wydarzeniem tylko w stronę Gołębiowa, a po niej tylko w przeciwnym kierunku. Do ulicy Struga można także dojechać autobusami miejskimi linii 18, 21 i 26, a w odległości do około 500 metrów są przystanki linii 3, 6, 10, 13, 16, 17 i 24 – mówił Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Radomiak Radom rozegra mecz przy Struga z Lechem Poznań w najbliższą sobotę (16 maja). Pierwszy gwizdek o 20:15.

