Darmowy dojazd na stadion. Z biletem na sobotni mecz Radomiaka pojedziesz komunikacją miejską bez opłat

Anna Badowska
2026-05-14 11:00

Kibice wybierający się na mecz Radomiaka Radom z Lechem Poznań będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przypomina, że darmowe przejazdy obowiązują zarówno przed spotkaniem, jak i po jego zakończeniu.

autobusy elektryczne Radom

Autor: źródło: MZDiK.pl/ Materiały prasowe

Posiadacze ważnych biletów oraz karnetów meczowych na sobotni mecz Radomiaka mogą podróżować autobusami miejskimi bez dodatkowych opłat przez trzy godziny przed rozpoczęciem wydarzenia oraz trzy godziny po zakończeniu meczu. MZDiK zaznacza, że nie które linie autobusowe, będą jeździć częściej.

Autobusy linii nr 9, będą wykonywać dodatkowe kursy. Przed wydarzeniem tylko w stronę Gołębiowa, a po niej tylko w przeciwnym kierunku. Do ulicy Struga można także dojechać autobusami miejskimi linii 18, 21 i 26, a w odległości do około 500 metrów są przystanki linii 3, 6, 10, 13, 16, 17 i 24 – mówił Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Radomiak Radom rozegra mecz przy Struga z Lechem Poznań w najbliższą sobotę (16 maja). Pierwszy gwizdek o 20:15.

