Będzie przebudowa skrzyżowań i nowe przejścia dla pieszych. MZDIK rozstrzygnał przetarg na wdrożenie Intelignentych Systemów Transportu

Za wdrożenie systemu ma być odpowiedzialna firma z Małopolski. Zamówienie będzie zrealizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wyłoniony wykonawca będzie musiał zaprojektować, zainstalować i uruchomić system ITS oraz przebudować geometrię wybranych skrzyżowań. Wszystkie prace będą prowadzone pod ruchem.

W ramach zadania zostanie przebudowane skrzyżowanie przy radomskim dworcu, a także wymieniona zostanie sygnalizacja na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury / Kusocińskiego,

Po przebudowie lub wybudowaniu nowych sygnalizacji, każda z nich będzie podłączona do nowego Centrum Zarządzania Ruchem, które zostanie zlokalizowane w budynku ratusza przy Rynku. Będzie tam znajdowała się sala operatorska oraz serwerownia. Operatorzy będą pełnili nadzór nad systemami: sterowania ruchem drogowym, priorytetu dla komunikacji publicznej, informacji o warunkach ruchu, pomiaru prędkości i liczenia pojazdów i monitoringu CCTV. Zostanie uruchomiony także system monitorujący poziom wody w tunelu na Alei Grzecznarowskiego: kierowcy będą otrzymywali informację o braku możliwości przejechania przez ten obiekt – ostrzeganie to będzie odbywało się z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą tablic VMS przed tunelem, na których będzie poza tym umieszczona informacja o zalecanych objazdach - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Na wykonanie wszystkich prac wyłoniona w przetargu firma będzie miała 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

