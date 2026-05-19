Policyjna akcja na drogach. Radomscy funkcjonariusze apelują do użytkowników jednośladów

Anna Badowska
2026-05-19 8:54

Radomscy policjanci rozpoczęli działania w ramach ogólnopolskiej akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie wypadków z udziałem użytkowników jednośladów.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Czarny motocykl, stojący na poboczu drogi, z perspektywą lekko od przodu, dominuje prawą stronę obrazu. Jego przednie koło znajduje się na asfalcie, a reszta pojazdu stoi na tle ulicy i rozmytemu tłu miejskiego krajobrazu. Na tle rozmytych drzew i budynków, w oddali widoczne są niebieskie światła pojazdu, prawdopodobnie radiowozu policyjnego, oraz inne, niewyraźne światła samochodów. Ulica, z widocznymi białymi liniami, rozciąga się w lewą stronę zdjęcia, podkreślając głębię obrazu.

Funkcjonariusze w ramach akcji będą przypominać o rozwadze, ostrożności, a także o przestrzegani przepisów i odpowiedzialności na drodze. Akcja skierowana jest do motocyklistów, rowerzystów oraz do osób korzystających z hulajnóg elektrycznych. Policjanci w działaniach będą zwracać uwagę przede wszystkim na najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych takich jak, wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa, czy brak odpowiedniego przygotowania pojazdu do sezonu. W ramach działań zostaną także przypominane aktualne regulacje prawne.

Od 3 czerwca 2026 roku dzieci i młodzież do 16. roku życia będą zobowiązani do używania kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego.Co więcej, od 3 marca obowiązuje zakaz dopuszczania dziecka do 13. roku życia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, gdzie dziecko może poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, informuje Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Działania w ramach akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu” będą prowadzone w całej Polsce do 26 czerwca. 

