Policyjna akcja na drogach. Radomscy funkcjonariusze apelują do użytkowników jednośladów

Funkcjonariusze w ramach akcji będą przypominać o rozwadze, ostrożności, a także o przestrzegani przepisów i odpowiedzialności na drodze. Akcja skierowana jest do motocyklistów, rowerzystów oraz do osób korzystających z hulajnóg elektrycznych. Policjanci w działaniach będą zwracać uwagę przede wszystkim na najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych takich jak, wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa, czy brak odpowiedniego przygotowania pojazdu do sezonu. W ramach działań zostaną także przypominane aktualne regulacje prawne.

Od 3 czerwca 2026 roku dzieci i młodzież do 16. roku życia będą zobowiązani do używania kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego.Co więcej, od 3 marca obowiązuje zakaz dopuszczania dziecka do 13. roku życia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, gdzie dziecko może poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, informuje Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Działania w ramach akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu” będą prowadzone w całej Polsce do 26 czerwca.

