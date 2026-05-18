Widać ożywienie na radomskim rynku pracy. Tak wynika z danych Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu

W kwietniu zarejestrowały się 652 osoby, natomiast 665 osób zostało wyłączonych z ewidencji. Najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy – zatrudnienie znalazło 430 osób. To najwyższy wynik od początku 2026 roku - wynika z danych Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu. Również w kwietniu pracodawcy zgłosili do MUP w Radomiu 309 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.

– Kwiecień przyniósł bardzo wyraźny wzrost liczby podjęć pracy oraz dużą aktywność pracodawców. Widzimy większą liczbę miejsc pracy i większy ruch na rynku pracy, co jest pozytywnym sygnałem zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i dla lokalnej gospodarki –mówi Łukasz Molenda, p.o. dyrektora MUP w Radomiu.

Ze statystyk Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu wynika, że wśród osób bezrobotnych pozostaje również 1 805 osób do 30. roku życia, natomiast osoby powyżej 50. roku życia stanowią 2 589 osób, czyli około 28% wszystkich zarejestrowanych.

