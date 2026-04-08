Będzie remont kładki dla pieszych przy pl. Jagiellońskim. Kiedy pojawi się dodatkowe przejście dla pieszych?

Choć kładka dla pieszych prowadzi do galerii handlowej, to za jej stan odpowiada miasto. Zakres prac ma objąć wymianę skorodowanego betonu i wzmocnieniu schodów. Jeżeli chodzi o ruch pieszych w rejonie skrzyżowania Struga i Chrobrego to powraca pytanie o dodatkowe tzw. czwarte przejście dla pieszych w tym miejscu.

Jeśli chodzi o budowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Struga Chrobrego, Pileckiego, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu posiada dokumentację projektową niezbędną do realizacji tej inwestycji. Zadanie to zostało włączone do projektu Inteligentnego Systemu Transportowego w Radomiu. Obecnie trwa analiza ofert złożonych w przetargu pod kątem formalnym, finansowym i prawnym.Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu z nim umowy będzie on miał 36 miesięcy na realizację wszystkich zaplanowanych prac. Na początku obowiązywania umowy wykonawca przystąpi do realizacji tych prac których Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji posiada już opracowaną dokumentację projektową. Dotyczy to również przebudowy skrzyżowania ulic Struga Chrobrego Pileckiego, co oznacza, że inwestycja ta zostanie wykonana jako jedna z pierwszych - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Na razie nie wiadomo kiedy rozpocznie się przebudowa skrzyżowania.

