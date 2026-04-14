Będzie remont ulicy Sadkowskiej na Osiedlu nad Potokiem!

Ulica Sadkowska na Osiedlu nad Potokiem ma zostać przebudowana. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił przetarg na realizację tej inwestycji.

Oprócz nowej nawierzchni asfaltowej powstaną też chodniki, miejsca postojowe oraz oświetlenie. Na zakończenie wykonane zostaną zjazdy, a także ustawione zostaną znaki drogowe. Prace będą toczyły się na odcinku od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27. Co ważne, remontowany odcinek zostanie połączony z jezdnią po zachodniej stronie szkoły - powiedział Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 4 miesiące na wyremontowanie ulicy Sadkowskiej​.