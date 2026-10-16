Będzie rozbudowa Radomskiego Centrum Onkologii. Lecznica pozyskało na inwestycję

W ramach inwestycji Radomskie Centrum Onkologii zyska nowy, dwupiętrowy pawilon; przebudowany zostanie blok operacyjny, a na miejscu powstaną też nowe pracownie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG i endoskopii. Wszystkie pracownie zostaną wyposażone w nowy sprzęt, w tym najnowocześniejszą dostępną na rynku aparaturę w postaci systemu PET/CT. Dziś podpisano umowę z wykonawcą.

Na przełomie 2027 i 2028 roku Radomskie Centrum Onkologii stanie się naprawdę wysokiej klasy, bardzo, bardzo nowoczesnym szpitalem. Co to zmieni? Na pewno poprawi się dostępność do naszych usług.Nasi pacjenci będą leczeni nie tylko przy pomocy wysokiej klasy sprzętu, ale również będą mieli bardziej komfortowe wnętrza Z tej zmiany skorzysta nasz świetny zespół, który też musi pracować w warunkach jak najbardziej komfortowych, po to, żeby swoją wiedzę i serce nieść chorym - mówi Dorota Ząbek dyrektor Radomskiego Centrum Onkologii.

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To kolejne dofinansowanie dla lecznicy. Radomskie Centrum Onkologii realizuje rozbudowę wraz z modernizacją wyposażenia w Klinicznym Oddziale Chempioterapii. To dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach „Programu dla Mazowsza” o wartości ponad 6,5 miliona złotych. Zakończenie tej budowy, trwającej od ponad dwóch miesięcy, planowane jest także na 2027 rok.

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