Na tę chwile czekali zarówno kierowcy jak i piesi. Zakończył się remont ul. Idalińskiej w Radomiu

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-10-15 14:06

Na tę chwilę długo czekali kierowcy, ale także piesi. Zakończyły się prace na ul Idalińskiej w Radomiu. Przebudowany został 2 kilometrowy odcinek ​drogi, pojawiły się nowe chodniki i wyniesione przejścia dla pieszych.

Nowa nawierzchnia i chodnik na ul. Idalińskiej w Radomiu z widokiem na kościół. O szczegółach przeczytasz na Eska Radom.
Autor: UM Radom/ Materiały prasowe

Oprócz prac na samej ul. Idalińskiej udało się zbudować nowy odcinek łączący ulicę Białą z Gałczyńskiego

– Ulica Idalińska została kompleksowo przebudowana na odcinku około dwóch kilometrów, od ulicy Źródłowej do ulicy Słowackiego. Powstały nowe chodniki, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie oraz oznakowanie - mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. 

Kawa na mieście. Cena czy jakość? Spytaliśmy o to Polaków!

Autobusy komunikacji miejskiej, które kursują ulicą Idalińską tj. 2, 3, 11, 20 i N3 wrócą na stałe trasy w sobotę, 24 października. Przebudowa drogi kosztowała 15 milionów złotych, część pieniędzy na przebudowę Idalińskiej pochodziła z budżetu państwa. 

Zobacz galerię z weekendu z nauką: 

weekend z nauką
Galeria zdjęć 9

ROLKI