Na tę chwile czekali zarówno kierowcy jak i piesi. Zakończył się remont ul. Idalińskiej w Radomiu

Oprócz prac na samej ul. Idalińskiej udało się zbudować nowy odcinek łączący ulicę Białą z Gałczyńskiego

– Ulica Idalińska została kompleksowo przebudowana na odcinku około dwóch kilometrów, od ulicy Źródłowej do ulicy Słowackiego. Powstały nowe chodniki, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie oraz oznakowanie - mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

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Autobusy komunikacji miejskiej, które kursują ulicą Idalińską tj. 2, 3, 11, 20 i N3 wrócą na stałe trasy w sobotę, 24 października. Przebudowa drogi kosztowała 15 milionów złotych, część pieniędzy na przebudowę Idalińskiej pochodziła z budżetu państwa.

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