Dostawki na oddziale chirurgii w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Ma to związek z zawieszeniem oddziału chirurgii w Iłży

Pacjenci chirurgiczni muszą leżeć na korytarzach- taka sytuacja panuje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. ​Problemy pojawiły się po zawieszeniu przyjęć na chirurgię w Iłży.

Autor: Wojciech Wójcikowski