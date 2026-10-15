Dostawki na oddziale chirurgii w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Ma to związek z zawieszeniem oddziału chirurgii w Iłży

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-10-15 10:08

Pacjenci chirurgiczni muszą leżeć na korytarzach- taka sytuacja panuje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. ​Problemy pojawiły się po zawieszeniu przyjęć na chirurgię w Iłży.

łóżka kordła
Autor: Wojciech Wójcikowski

Przybywa chorych którzy potrzebują natychmiastowej pomocy. Wpływa to na prace całego oddziału i planowe przyjęcia na oddział chirurgii w miejskiej lecznicy. 

- Często mamy - co jest niekomfortowe dla pacjentów- dostawki na naszych salach. Wszystkich pacjentów chcemy przyjąć, chcemy się nimi właściwie zaopiekować, udzielać im świadczeń medycznych. To mocno ogranicza nasze możliwości w momencie kiedy mamy bardzo wielu pacjentów w trybie nagłym i w zasadzie oddział pełen tych pacjentów, nie możemy realizować tak jakbyśmy chcieli przyjęć planowych- mówi Barbara Łopyta dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 

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Przypomnijmy. Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zapewnia, że monitoruję sytuację dotyczącą miejsc na oddziałach chirurgii w regionie radomskim. 

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