Będzie wielkanocne śniadanie dla samotnych i bezdomnych w Radomiu. Zapisy ruszą w przyszłym tygodniu

Jajka, żurek oraz tradycyjne baby- to wszystko znajdzie się na wielkanocnym stole, który 2 kwietnia stanie w Kamienicy Deskurów. Spotkanie świąteczne w tym miejscu powoli stają się tradycją. Przy wigilijnym stole w grudniu 2025 roku zasiadło prawie 500 osób. Podobnie ma być teraz. Na stołach znajdą się tradycyjne świąteczne potrawy. Uczestnicy spotkania otrzymają również paczki z produktami spożywczymi.

– Święta Wielkiej Nocy kojarzą się z wiarą, nadzieją i miłością. To czas, kiedy nikt nie powinien być sam. Silna wspólnota zaczyna się od wzajemnej odpowiedzialności, wzajemnej solidarności i od wzajemnego szacunku. Dlatego zapraszamy do udziału w wielkanocnym spotkaniu osoby, które chciałyby się spotkać, usiąść przy świątecznym stole, poczuć tę atmosferę, zjeść wspólnie posiłek, podzielić się swoim czasem i swoją życzliwością. Wierzę, że dla wielu osób to spotkanie stanie się ważnym momentem bliskości i radości w tym szczególnym okresie – mówi zastępca prezydenta Marta Michalska-Wilk.

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Zapisy chętnych będą prowadzone od 23 do 27 marca, w godzinach od 8:00 do 17:00 w Kamienicy Deskurów oraz od 8.00 do 16.00 w siedzibie Caritas przy ul. Kościelnej.

Zobacz galerię z pożaru aut na Ustroniu.