Pracownicy socjalni są w noclegowniach czy zespołów pracy socjalnej, którzy odwiedzają konkretne rodziny potrzebujące wsparcia. Często ich pracy nie widać, ale dzięki nim można zaproponować konkretną pomoc między innymi świadczenia socjalne.

Głównym zadaniem pracownika socjalnego jest wskazywać osobom, czy rodzinom właściwe tory, w jakich powinni wychowywać dzieci, dbać o dobrostan swojej rodziny. Całe szerokie spektrum tych zadań - mówi Marcin Gierczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

W Miejskim Ośrodku Pomocy są osoby pracujące tam lata.

- To co nam najbardziej potrzebne w tej pracy to cierpliwość, empatia. Ta praca jest trudna, warunki też są trudne. Cierpliwości, bo to nam się przydaje w tym dniu codziennym, empatii, bo tu się staramy, chociaż praca nasza jest trudna i i czasami te warunki są trudne, zdrowia, wytrwałości, no i tak naprawdę myślę, że to wszystko - mówi Elżbieta Kocuń, pracownik socjalny od 33 lat.

Pracownicy socjalni zostali docenieni podczas gali, która odbyła się w Teatrze Powszechnym w Radomiu.