Po decyzji wojewody o zamknięciu sektora gości na stadionie przy ul Struga 63 rozpoczął się prawdziwy rollercoaster. Organizator Radomiak Radom zapenił, że furtka na sektorze gości została naprawiona a oba drużyny są gotowe do meczu. Głos zabrał także Jarosław Królewski prezes Wisły Kraków.
Mecz został przesunięty o pół godziny, a decyzja wojewody uchylona.
Po spełnieniu warunków postawionych przez służby i wojewodę mazowieckiego Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu wycofał wcześniejszą negatywną ocenę bezpieczeństwa obiektu. W związku z tym cofnięta została również decyzja administracyjna Wojewody Mazowieckiego o zamknięciu sektora gości. Kibice przyjezdni będą mogli wejść na przeznaczoną dla nich trybunę. Mecz rozpoczął się z 30-minutowym opóźnieniem, o godz. 20:45, kibice przyjezdni będą sukcesywnie wpuszczani na trybuny - mówi Luiza Jurgiel Żyła rzecznik wojewody mazowieckiego.
Mecz trwa.