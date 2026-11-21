Po decyzji wojewody o zamknięciu sektora gości na stadionie przy ul Struga 63 rozpoczął się prawdziwy rollercoaster. Organizator Radomiak Radom zapenił, że furtka na sektorze gości została naprawiona a oba drużyny są gotowe do meczu. Głos zabrał także Jarosław Królewski prezes Wisły Kraków.

Panie Ministrze @KosiniakKamysz, @MKierwinski, Dwudziesta gospodarka świata nie jest w stanie zapewnić bezpiecznej organizacji meczu piłkarskiego z udziałem 700 kibiców gości? Wszystko z powodu incydentów wywołanych przez dwóch sprawców w kominiarkach, którzy wcześniej dopuścili się dewastacji stadionu - gdzie klub twierdzi, że usterka została usunięta? W efekcie setki kibiców mają pozostać poza stadionem, w warunkach odbiegających od elementarnych standardów bezpieczeństwa. To skandal i przykład skrajnej nieodpowiedzialności instytucji, których podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, a nie generowanie kolejnych zagrożeń. Żądamy natychmiastowej zmiany decyzji @MUW_RP i zapewnienia kibicom możliwości bezpiecznego uczestnictwa w meczu. Państwo musi umieć rozwiązywać problemy, a nie tworzyć nowe.— Jarosław Królewski (@jarokrolewski) November 21, 2026

Mecz został przesunięty o pół godziny, a decyzja wojewody uchylona.

Po spełnieniu warunków postawionych przez służby i wojewodę mazowieckiego Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu wycofał wcześniejszą negatywną ocenę bezpieczeństwa obiektu. W związku z tym cofnięta została również decyzja administracyjna Wojewody Mazowieckiego o zamknięciu sektora gości. Kibice przyjezdni będą mogli wejść na przeznaczoną dla nich trybunę. Mecz rozpoczął się z 30-minutowym opóźnieniem, o godz. 20:45, kibice przyjezdni będą sukcesywnie wpuszczani na trybuny - mówi Luiza Jurgiel Żyła rzecznik wojewody mazowieckiego.

Mecz trwa.