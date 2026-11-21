Informacje o zniszczeniu wejścia na sektor gości potwierdza w mediach społecznościowych klub Radomiaka Radom. Do zdarzenie miało dojść w nocy z piątku na sobotę.

Radomiak S.A., w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Miastem Radom jako właścicielem obiektu, podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu usunięcie powstałych zniszczeń i umożliwienie kibicom Wisły Kraków udziału w dzisiejszym meczu.

W tym celu powołany został sztab kryzysowy, który intensywnie pracuje nad rozwiązaniem zaistniałej sytuacji. Jednocześnie informujemy, że rozegranie dzisiejszego spotkania z udziałem kibiców Radomiaka nie jest zagrożone. Powstałe zniszczenia dotyczą wyłącznie sektora gości i nie ma podstaw do zamknięcia pozostałych sektorów stadionu. Sytuacja ma charakter rozwojowy. O dalszych ustaleniach oraz podejmowanych decyzjach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji Klubu. - czytamy w komunikacie Radomiaka Radom.

Do sprawy odniósł się prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski