Bezpieczeństwo w szkołach w Radomiu ma być priorytetem. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zostały wdrożone

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-10-13 13:41

Radomskie szkoły pracują normalnie, a frekwencja nie odbiega od normy. Nadal priorytetem ma być bezpieczeństwo- deklarują władze miasta. Wszystkie placówki po ubiegłotygodniowych atakach na północy województwa mazowieckiego wdrożyły procedury bezpieczeństwa.

pusta klasa
Autor: Wojciech Wójcikowski

W piątek frekwencja uczniów w radomskich szkołach była wyjątkowo niska. Było to związane z poczuciem zagrożenia wywołanym atakami uczniów w szkołach i pojawiającymi się w Internecie informacjami o planowanych kolejnych zdarzeniach. Od poniedziałek sytuacja związana z frekwencją uczniów  wróciła do normy. Radomski magistrat zapewnia, że bezpieczeństwo nadal pozostaje priorytetem a placówki wdrożyły odpowiednie procedury. 

 Nasze rekomendacje nasze szły w tym kierunku, żeby możliwie zapewnić jedno wejście do szkoły.  Sugerowaliśmy, żeby przy tym wejściu była jakaś osoba która pracuje w szkole i identyfikowała uczniów, którzy wchodzą.Każda osoba postronna, która wchodzi do szkoły, do placówki powinna zostać zapisana w specjalnym do tego założonym zeszycie, żeby można było te osoby na bieżąco weryfikować. Natomiast to co najbardziej istotne, to taki komfort psychiczny, jeśli chodzi o nauczycieli i uczniów.Mamy całe sztaby pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mamy nasze poradnie, organizujemy dodatkowe spotkania i konferencje, które właśnie koncentrują się wokół tematyki cyberbezpieczeństwa.  Najważniejsza w tym wszystkim jest to , żeby stawiać opór takiej dezinformacji - mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. 

Otwarcie lotniska w Radomiu

Radomskie szkoły są nadal patrolowane przez policję. 

Zobacz galerię z pikniku naukowego w Radomiu: 

weekend z nauką
Galeria zdjęć 9

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