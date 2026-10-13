Bezpieczeństwo w szkołach w Radomiu ma być priorytetem. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zostały wdrożone

Nasze rekomendacje nasze szły w tym kierunku, żeby możliwie zapewnić jedno wejście do szkoły. Sugerowaliśmy, żeby przy tym wejściu była jakaś osoba która pracuje w szkole i identyfikowała uczniów, którzy wchodzą.Każda osoba postronna, która wchodzi do szkoły, do placówki powinna zostać zapisana w specjalnym do tego założonym zeszycie, żeby można było te osoby na bieżąco weryfikować. Natomiast to co najbardziej istotne, to taki komfort psychiczny, jeśli chodzi o nauczycieli i uczniów.Mamy całe sztaby pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mamy nasze poradnie, organizujemy dodatkowe spotkania i konferencje, które właśnie koncentrują się wokół tematyki cyberbezpieczeństwa. Najważniejsza w tym wszystkim jest to , żeby stawiać opór takiej dezinformacji - mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.