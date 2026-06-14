Bezpieczna kąpiel zaczyna się od świadomości. Profilaktyka nad zalewem na Brokach

Pokazy ratownictwa wodnego, szkolenia z pierwszej pomocy, czy prezentacje sprzętu ratowniczego, znalazły się w programie wydarzenia „Bezpieczna Kąpiel 2026”. Organizatorem akcji było Środowiskowo Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Działania wspierali także funkcjonariusze Mazowieckiej oraz Miejskiej Policji.

W ubiegłym roku na terenie całego garnizonu mazowieckiego miało miejsce 19 utonięć, więc takie przedsięwzięcia, gdzie mówimy o bezpiecznych zasadach korzystania z akwenów wodnych, kąpielisk, szczególnie strzeżonych, są bardzo ważne, żeby nie dopuścić do utonięć kolejnych osób – mówi nadkom. Justyna Stanik-Rybak z Wydziału Prewencji KWP zs. W Radomiu.

Jak mówi Arkadiusz Gradowski prezes Środowiskowo Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowie Ratunkowego , alkohol jest jedną z najczęstszych przyczyn niebezpiecznych sytuacji nad wodą:

Po spożyciu alkoholu wydaje się często osobom, że mają przypływ siły, ale nie bądźmy do końca tego tacy pewni, że sobie poradzimy będąc pod wpływem alkoholu, czy innych środków odurzających. Dlatego apelujemy, jeśli ktoś wypił alkohol, najlepiej nie korzystać z kąpieli, a jedynie być w okolicach brzegu.

Wydarzenie odbyło się w ramach Budżetu Obywatelskiego Radomia.

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