Bezpieczniej na radomskim SOR-ze. Od dziś dyżuruje tam Strażnik Miejski

Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na stałe obecny będzie strażnik miejski. Funkcjonariusz ma pełnić całodobowy dyżur wspólnie z lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi, dbając o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu. Władze szpitala podkreślają, że decyzja o utworzeniu stałego posterunku jest odpowiedzią na coraz częstsze sytuacje wymagające interwencji służb.

Stały posterunek straży miejskiej w szpitalnym oddziale ratunkowym radomskiego szpitala specjalistycznego to bezpieczeństwo zarówno personelu jak i naszych pacjentów. Bardzo się cieszę, że na ten projekt entuzjastycznie zareagował zarówno pan Komendant Straży Miejskiej jak i władze Radomia. Incydenty, gdzie musimy wzywać policję, straż miejską na SORze są niestety bardzo częste - mówi Barbara Łopyta dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Radomski SOR należy do najbardziej obciążonych oddziałów ratunkowych w kraju. Rocznie przyjmowanych jest 36 tysięcy pacjentów.

Strażnik będzie reagował na sytuacje zagrażające porządkowi i bezpieczeństwu, a w razie potrzeby współpracował z policją oraz innymi służbami.

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