Burze sparaliżowały region. Strażacy interweniowali 58 razy

Miniona doba była wyjątkowo pracowita dla strażaków z Radomia i powiatu radomskiego. W związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi odnotowano łącznie 58 interwencji.

Łącznie w ciągu minionej doby odnotowaliśmy 58 interwencji, w tym siedem pożarów, 47 miejscowych zagrożeń oraz cztery alarmy fałszywe. W wyniku tych zdarzeń poszkodowane zostały cztery osoby. Jednym z najpoważniejszych zdarzeń był pożar budynku jednorodzinnego przy ulicy Skarszewskiej w miejscowości Maków. Prawdopodobną przyczyną pożaru było wyładowanie atmosferyczne. W trakcie prowadzonych działań jedna osoba cywilna zgłosiła pogorszenie samopoczucia związane z silnym stresem wywołanym zaistniałą sytuacją. Osobie udzielono niezbędnej pomocy, a zarazem wsparcia psychicznego, przekazał aspirant Patryk Piątkowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu

Strażacy apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Przypominają również o konieczności śledzenia komunikatów i ostrzeżeń meteorologicznych oraz stosowania się do zaleceń służb w przypadku wystąpienia zagrożenia.

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