Policjanci z Przysuchy odnaleźli ciało 40-letniej kobiety. Dwie osoby usłyszały zarzut zabójstwa

Do zdarzenia doszło w nocy z 3 na 4 sierpnia na terenie gminy Klwów w powiecie przysuskim. Policjanci ujawnili ciało 40-letniej mieszkanki powiatu przysuskiego. W ciągu kilku godzin od zgłoszenia zatrzymano dwie osoby podejrzane o dokonanie zabójstwa.

4 sierpnia ok. godz. 1 policjanci Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego otrzymali zgłoszenie interwencji na terenie gm. Klwów, gdzie zgłaszającego miały obudzić krzyki dobiegające z pobliskiego pola. Policjanci na miejscu zastali zgłaszającego, który widział też dwie osoby uciekające z miejsca, gdzie na trawie miała leżeć osoba. Funkcjonariusze ujawnili tam ciało kobiety. Po ustaleniach okazało się, że jest to 40-letnia mieszkanka powiatu przysuskiego. Ok. godz. 5 policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Przysusze zatrzymali 30-letniego mężczyznę z powiatu radomskiego, który ukrywał się w pobliżu miejsca zdarzenia. Na terenie województwa łódzkiego zatrzymali 45-letnią kobietę. W miejscu zamieszkania 45-latki funkcjonariusze ujawnili narzędzie, które prawdopodobnie posłużyło do popełnienia zbrodni. 5 sierpnia Prokuratura Rejonowa w Przysusze przedstawiła podejrzanym zarzuty zabójstwa, informuje sierżant Aleksandra Bałtowska z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.

Sąd Rejonowy w Przysusze, na wniosek prokuratury, zastosował wobec obojga podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Przysusze ma wyjaśnić wszystkie okoliczności i motyw zbrodni. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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