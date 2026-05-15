Bieg na 6 łatp został przełożony . Powodem złe prognozy pogody na najbliższą niedzielę!

Wojciech Wójcikowski
2026-05-15 11:50

Zaplanowany na tę niedzielę Bieg na 6 łap w radomskim schronisku nie odbędzie się. Organizatorzy zdecydowali o zmianie terminu na 14 czerwca. Wszystko ze względu na prognozowane opady deszczu na niedzielę.

Bieg na 6 łap w Radomiu

Autor: organiator/ Materiały prasowe

Przypomnijmy. "Bieg na 6 łap" to ogólnopolska akcja, w której uczestnicy biegają lub spacerują z podopiecznymi schroniska. W tym roku organizatorzy przygotowali 3,5 km trasę biegową i taka samą spacerową. Dodatkowo w programie aukcja charytatywna "Sztuka dla zwierząt".

Jednak jak poinformowała nas organizatorka akcji Adelina Szczerbińska ze względu na prognozowane opady deszczu i niską temperaturę Bieg na 6 łap został przełożony na 14 czerwca Wszyscy biegacze, którzy zapisali się na wydarzenie mają zarezerwowane miejsca w nowym terminie. 

Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Eska Radom. 

